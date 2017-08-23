Сирийские ВВС нанесли удары по позициям ИГ* на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 23 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС САР нанесли удары по позициям и местам скопления боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на пограничной с Ливаном территории, сообщил РИА Новости источник в ливанском движении "Хезболлах".

"Сирийская авиация нанесла удары по укрепленным позициям и местам скопления боевиков ИГ* на высоте Хлейма Кара и близ пограничных КПП Мартабия и Румият в западном Каламуне", — рассказал собеседник агентства.

Бойцы "Хезболлах" совместно с армией САР в субботу начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, граничащих с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 из 155 квадратных километров, контролировавшихся боевиками.

Ливанская армия в свою очередь с субботы проводит операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил во вторник заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

*Террористическая организация, запрещенная в России