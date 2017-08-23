Силовики выпустили более 370 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 370 мин, артиллерийских и реактивных снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На мариупольском направлении противник применил танки, минометы и стрелковое оружие по районам, прилегающим к восьми населенным пунктам. Выпущено 20 реактивных снарядов, три танковых снаряда, 67 мин калибром 120 миллиметра и 54 мины калибром 82 миллиметра", — сказал он.

По словам Басурина, на донецком направлении по районам, прилегающим к 12 населенным пунктам, выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, 118 мин калибром 120 миллиметров и 102 мины калибром 82 миллиметра.

"На горловском направлении противник обстрелял из миномета Красный Партизан (населенный пункт под контролем ДНР в Ясиноватском районе — ред.), выпустив по поселку четыре мины калибром 120 миллиметров", — заявил Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.