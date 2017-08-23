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В мире

Матери россиянок просят власти помочь дочерям покинуть Сирию и Ирак

13:5723.08.2017
(обновлено: 13:59 23.08.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкРазрушенные дома на улице Мосула. Архивное фотоРазрушенные дома на улице Мосула. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Матери россиянок, находящихся вместе со своими детьми в зоне конфликта на Ближнем Востоке, обратились с просьбой к лидерам государств помочь в организации безопасных "коридоров", чтобы покинуть зону боевых действий, сообщила РИА Новости директор автономной некоммерческой организации "Объектив", член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Ирак. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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"Ко мне в офис 22 августа обратились матери, чьи дочери вместе со своими мужьями находятся в Сирии и Ираке. Эти женщины из Чечни, Дагестана, Сочи, Перми. Они попросили у нас помощи, чтобы мы донесли до лидеров мировых держав их просьбу – помочь в организации безопасных "коридоров" для их дочерей с детьми, находящихся в городах, где идут боевые действия", — сказала Саратова.

По ее словам, от имени матерей подготовлено письмо с просьбой оказать содействие в этом вопросе и направлено на имя главы МИД России Сергея Лаврова.

"Мы очень сожалеем о том, что наши дети оступились и оказались в этих странах. Нашему материнскому горю нет предела… Ни в коей мере вину за случившееся с нашими детьми мы с себя не снимаем и готовы понести любое наказание, также готовы достойно встретить любое решение в отношении наших дочерей, лишь бы спасти наших внуков. Мы готовы содействовать любой деятельности любых органов по возвращению наших детей… Мы призываем к милосердию всех, кто может помочь безвинным детям, ведь они сегодня испытывают все муки ада военного положения…", — говорится в тексте письма.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кроме того, 22 августа в соцсетях появилось видеообращение, в котором родственники просят глав мировых государств помочь им в возвращении дочерей и внуков.

Саратова сообщила, что по поступающей в организацию информации, в списке тех, кто находится в Мосуле, Талль-Афаре (Ирак) и Ракке (Сирия), — около ста человек, из них около 50 детей.

"Список пополняется. Нам практически каждый день поступает информация от родственников. Мы обновленные списки направляем во все консульства, списки также опубликованы на сайте нашей организации. Мы со своей стороны также просим лидеров держав, людей доброй воли, помочь тем, кто обманным путем был вовлечен в этот конфликт и осознал свою вину. Мы также просим спасти их детей – граждан России, которые по глупости родителей испытывают все тяготы войны и гибнут под бомбами", — сказала член СПЧ при главе Чечни.

Активность матерей россиян, находящихся на Ближнем Востоке, стала наблюдаться после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров помог вернуть на родину российского мальчика – Билала Тагирова, увезенного отцом в Сирию втайне от родных и близких. Как отмечают женщины, если раньше они боялись даже говорить, что их дети находятся в Сирии и Ираке, то теперь у них появилась надежда на некую помощь.

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