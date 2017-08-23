Кравчук: ДНР и ЛНР нужно исключить из минского процесса

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе должен быть изменен, из него необходимо исключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Минский процесс можно оставить, его нужно досконально изменить, расширить, изменить полномочия и состав участников. Там не должно быть ни ДНР, ни ЛНР. Так как они там, Россия и говорит, что у них (на Украине — ред.) гражданская война. Мы должны забрать у России минскую правовую площадку для того, чтобы они не использовали минский процесс против Украины", — заявил Кравчук в среду на пресс-конференции.

По его словам, минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе фактически решают только вопрос обмена пленными и не могут урегулировать конфликт.

"Минские договоренности были нужны полтора-два года назад… Выполняют ли они сейчас свою главную роль? Нет. Главная цель Украины — восстановить территориальную целостность, границы и установить украинскую власть на всей территории Украины, включая Донбасс, а со временем и Крым", — отметил Кравчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.