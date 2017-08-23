Рябков назвал требование к США сократить штат скромной реакцией на санкции

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва считает требование к Вашингтону сократить штат американских сотрудников в РФ дозированной, скромной реакцией на санкции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это все крайне умеренная, дозированная, скромная реакция на то, что США осуществили в плане посягательства на коренные экономические и политические интересы Российской Федерации", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В понедельник стало известно, что США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. Отмечается, что с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.