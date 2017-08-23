Москву беспокоят планы Токио разместить установки ПРО США, заявил Рябков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена планами Токио разместить у себя установки ПРО США "Иджис Ашор" (Aegis Ashore), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы испытываем в этой связи серьезную обеспокоенность, которую доводим до японских коллег", — сказал российский дипломат в интервью китайским и японским СМИ.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с большей, чем у PAC-3, высотой перехвата.