Додон: решение правительства вывести иностранные войска - "пустой пиар-ход"

КИШИНЕВ, 23 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в ответ на решение правительства попросить рассмотреть на Генассамблее ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск заявил, что это "пустой пиар-ход" и "пускание пыли в глаза"; он предложил кабмину сосредоточиться на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации Молдавия письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Согласно распространенному документу, правительство страны "просит передать пункт повестки дня, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывоз которой возможен при политическом решении конфликта. Все это хорошо понимают. Мы считаем, что это пустой пиар-ход", — написал Додон в соцсети Facebook.

По его словам, "чем заниматься пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам, рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишиневом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра, возобновлении переговорного процесса в формате "5+2".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.