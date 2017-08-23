Санкции против КНДР нельзя принимать до бесконечности, заявил Рябков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Санкции против КНДР нельзя принимать до бесконечности, сами по себе, без диалога они результата не принесут, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Их нельзя принимать до бесконечности, потому что целью санкций должно быть достижение вполне определенного результата – в данном случае в ядерной и ракетной сфере Пхеньян должен изменить свое поведение", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

"Но мы видим, что в этой работе по линии Совета Безопасности не хватает ключевого ингредиента, а именно диалогового и политического ингредиента, потому что сами по себе санкции к искомому результату не ведут. Они не могут сами по себе изменить реальность, как они не могли изменить реальность, в частности, в ситуации с иранской ядерной программой", — добавил он.

По словам Рябкова, Совету Безопасности ООН следовало бы более активно заниматься политическим урегулированием ситуации вокруг КНДР. "Что нужно сделать для того, чтобы появились предпосылки для нахождения политического компромисса сейчас, в том числе между Пхеньяном и Вашингтоном, – это отдельная тема, и Совет Безопасности в этой сфере явно недорабатывает", — подчеркнул он.

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совет безопасности ООН ввел новые санкции против этой страны. Затем последовал обмен резкими заявлениями между КНДР и США, что привело к еще большей эскалации напряженности на полуострове. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп в ответ пообещал, что если что если КНДР "сделает что-то с Гуамом, то с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем лидеры двух стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.