ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 23 авг — РИА Новости. Уровень поддержки белорусским населением проекта строительства с участием России Белорусской АЭС является очень высоким, заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

В настоящее время в целом по стране уровень поддержки проекта составляет около 60%, сказал Михадюк в среду на брифинге в Островце.

"А здесь (в районе строительства) 83% поддерживают строительство атомной станции", — сказал Михадюк.

Он подчеркнул, что в мире уровень поддержки проектов АЭС уже в 50% считается высоким.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.