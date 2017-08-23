Жертвами мощнейшего тайфуна Hato в Китае стали три человека

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Три человека погибли, ещё двое пропали без вести в специальном административном районе Китая Макао, на который в среду обрушился мощнейший тайфун Hato ("Тяньгэ" — кит.), сообщает газета South China Morning Post.
С полудня среды в районе нет электричества, туристы и местные жители опасаются, что в ближайшие часы могут быть проблемы и со снабжением воды.
Тем временем в Гонконге, который также оказался под ударом стихи, пострадали 34 человека, которые обратились за медицинской помощью.