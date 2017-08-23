Опрос: союз Меркель опережает социал-демократов за месяц до выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости. Партийный альянс действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС уверенно опережает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем за месяц до начала выборов в Бундестаг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa.

Согласно его данным, за месяц до парламентских выборов альянс во главе с Меркель поддерживают 38% опрошенных, СДПГ находится на втором месте с 24%. "Левые" и партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" набирают по 9%, свободные демократы – 8%, "Зеленые" — 7%.

Исследование было проведено 14-18 августа. Всего был опрошен 2501 человек старше 18 лет.

Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, пройдут 24 сентября.