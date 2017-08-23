Опрос: союз Меркель опережает социал-демократов за месяц до выборов

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости. Партийный альянс действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС уверенно опережает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем за месяц до начала выборов в Бундестаг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa.
Исследование было проведено 14-18 августа. Всего был опрошен 2501 человек старше 18 лет.
Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, пройдут 24 сентября.