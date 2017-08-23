Китай призвал США прекратить практику введения односторонних санкций

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает против односторонних санкций, введённых США в отношении китайских компаний и граждан якобы из-за связей с КНДР, и призывает американскую сторону прекратить ошибочную практику введения санкций на основе своего внутреннего законодательства, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Минфин США во вторник опубликовал обновленный санкционный список, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.

"Мы выступаем против любых односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН, в особенности, когда другие страны на основе своего внутреннего законодательства вводят санкции в отношении китайских компаний или граждан. Наша позиция по этому вопросу последовательная и ясная", — завила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что китайская сторона в полной мере выполняет требования резолюции СБ ООН и взятые на себя международные обязательства.

"Методы США не способствуют решению проблемы, также как и не способствуют взаимодоверию и сотрудничеству между Китаем и США. Китайская сторона требует от американской прекратить применять этот ошибочный метод", — добавила дипломат.

Хуа Чуньин отметила, что власти Китая в случае нарушения китайскими компаниями или гражданами требований резолюции СБ ООН проводят расследование на основе своего законодательства.