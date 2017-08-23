Число пострадавших при взрыве на юге Афганистана превысило 40 человек

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве, организованном террористом-смертником на юге Афганистана, достигло 42 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
В среду утром террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге Афганистана. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Целью взрыва был военный конвой.
Как сообщил телеканал ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещена в России