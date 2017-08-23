Главной темой встречи контактной группы по Донбассу будет новое перемирие

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Ключевой темой заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе будет объявление нового перемирия к началу учебного года, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп состоятся в среду в Минске. Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) во вторник заявили о поддержке предстоящего решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

"Сегодня заседание минских групп. На ТКГ (трехсторонней контактной группе ред.) должно быть принято решение о перемирии к началу нового учебного года. Да, это будет уже 11 заявление о перемирии за эти сложные годы, к сожалению, ни одно из них не продержалось и нескольких дней. Но все же, снижались уровень напряжения и эскалации, а каждая спасенная жизнь стоит того, чтобы договариваться", — написала Геращенко на своей странице в Fаcebook в среду.

Она отметила важность проведение встречи в Минске сразу после телефонного разговора лидеров "нормандского формата", который состоялся накануне. "Впервые есть совместное заявление "четверки" о перемирии, публичное заявление, ведь до сих пор решение о перемирии принимали на ТКГ", — добавила Геращенко. По ее словам, одной из главных тем заседания станет также вопрос безопасности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.