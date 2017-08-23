Боевики ИГ* уничтожат штабы в Талль-Афаре, заявило иракское ополчение

ТАЛЛЬ-АФАР (Ирак), 23 авг — РИА Новости. Разведка иракского народного ополчения (Хашд Шааби) получила сведения о том, что руководство террористической группировки "Исламское государство"* приказало боевикам сжигать штабы группировки и укрыться от наступления иракской армии в жилых зданиях города Талль-Афар.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, штурм центра города ведется с нескольких направлений.

"Враг приказал боевикам поджигать штабы и избегать открытых пространств в Талль-Афаре, вместо этого прятаться в зданиях и узких переулках", — говорится в заявлении пресс-службы ополчения.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.