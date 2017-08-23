Боевики планировали более масштабные теракты в Испании, узнали СМИ

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Организаторы терактов в Испании первоначально планировали более масштабные атаки, в том числе с использованием заминированного автомобиля, возле главных достопримечательностей Барселоны, сообщает в среду новостное издание El Mundo.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии на прошедшей неделе. Стало известно, что террористы рассматривали возможность взорвать заминированный автомобиль и бомбы, начиненные поражающими элементами, в главных туристических и религиозных местах Барселоны. В рамках допроса подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия — однако другие объекты, согласно их заявлениям, выбраны еще не были. Позже полиция сообщила, что во взорванном доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы, был обнаружен пояс смертника, который планировал взорвать организатор терактов — имам Абдельбаки эс-Сати.

По итогам слушаний в суде во вторник судья принял решение не заключать под стражу и освободить под залог Мохаммеда Аалья, Салах-эль Кариб будет задержан еще на 72 часа судебными органами по требованию национального суда до дальнейшего решения. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда помещены под арест.