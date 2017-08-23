В Киргизии запретили вещание канала "Сентябрь" из-за экстремистского сюжета

БИШКЕК, 23 авг – РИА Новости. Суд в Киргизии запретил теле- и радиовещание независимого телеканала "Сентябрь" из-за сюжета, признанного экстремистским, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры республики.
По данным представителя телеканала, высказывание, признанное судом экстремистским и направленным на разжигание межнациональной розни, допустил в прямом эфире "Сентября" экс-глава Ошского областного управления внутренних дел Абдылда Капаров. В июне Ошский областной суд признал его виновным в нанесении ущерба чести и достоинству премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, а также в разжигании межнациональной розни и приговорил к 4 годам колонии-поселения.
Однако в прокуратуре назвали данную информацию "вводящей общественность в заблуждение". "Телеканал "Сентябрь" в г. Джалал-Абад до прекращения аналогового вещания осуществлял свою деятельность на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом "Сентябрь" (Телевещание "С-2"), действующим в цифровом формате", — сообщили в пресс-службе.
Как сообщает на своем сайте газета "Вечерний Бишкек", телеканал "Сентябрь" принадлежит близким баллотирующегося в президенты республики лидера парламентской оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева.