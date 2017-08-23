После терактов в Испании в больницах остаются 46 человек

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Сорок шесть пострадавших в терактах остаются в больницах Каталонии по данным на утро среды, сообщает испанское издание El Mundo.

По данным издания, семь из них находятся в критическом состоянии. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое и 26 человек — как средней тяжести. В общей сложности в результате терактов погибли 15 человек, 130 пострадали.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии на прошедшей неделе. Всем четверым были предъявлены обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, убийства, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ. По итогам судебного заседания судья постановил не заключать под стражу и освободить под залог Мохаммеда Аалья, второй подозреваемый, Салах-эль Кариб, будет задержан еще на 72 часа судебными органами по требованию национального суда до дальнейшего решения. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда помещены под арест.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.