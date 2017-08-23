Новый госадвокат Януковича начал изучать материалы дела о госизмене

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Новый госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил РИА Новости, что приступил к изучению материалов дела бывшего украинского лидера о государственной измене.

Ранее частный адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента, заявил о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам Януковича, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечека. Позднее он отказался от защиты Януковича из-за "особой сложности дела".

"Я приступил к ознакомлению с материалами, которые мне дал предыдущий адвокат (Мешечек – ред.). Но официального ходатайства об ознакомлении с материалами я не подавал, потому что мне достаточно того, что я получил", — сказал Герасько в среду.

По его словам, он еще не связывался с Януковичем, намерен сделать это после ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокат также не сказал, успеет ли полностью ознакомиться с материалами дела к следующему заседанию, назначенному на 6 сентября. Однако он отметил, что в среднем для изучения одного тома уголовного дела необходим один день, а в деле Януковича 51 том.

Герасько также сообщил, что не собирается подходить к процессу формально, "потому что это политика… это достаточно серьезное дело". Он также добавил, что с Януковичем лично не знаком.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.