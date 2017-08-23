Новый госадвокат Януковича начал изучать материалы дела о госизмене

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Новый госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил РИА Новости, что приступил к изучению материалов дела бывшего украинского лидера о государственной измене.
"Я приступил к ознакомлению с материалами, которые мне дал предыдущий адвокат (Мешечек – ред.). Но официального ходатайства об ознакомлении с материалами я не подавал, потому что мне достаточно того, что я получил", — сказал Герасько в среду.
Герасько также сообщил, что не собирается подходить к процессу формально, "потому что это политика… это достаточно серьезное дело". Он также добавил, что с Януковичем лично не знаком.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.