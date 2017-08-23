Экс-президент Польши Валенса не признал вину по делу о ложных показаниях

ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса не признал вину по делу о даче ложных показаний и вновь заявил, что не сотрудничал со спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении Валенсы по подозрению в ложных показаниях в вопросе сотрудничества со спецслужбами во времена Польской Народной Республики.

"Еще раз для Польши, Европы и всего мира я заявляю, что никогда не сотрудничал со службами ПНР и никогда не был на коммунистической стороне", — заявил Валенса в эфире радиостанции RMF FM.

Экс-президент отметил, что в рамках проводимого ранее расследования выяснилось, что документы, якобы свидетельствующие о его сотрудничестве со спецслужбами, были подделаны. "У меня есть свидетельства IPN, у меня есть постановления суда, у меня есть другие письма IPN, которые говорят о подделке документов, а теперь они говорят, что это неправда", — сказал Валенса.

"Вероятно, я вообще не буду с ними говорить, потому что не знаю, с кем говорить, не знаю, на каких принципах. С кем я должен говорить? С глупцами, которые меняют свое мнение? ", — добавил он, говоря о его участии в новом расследовании.

По оценке экс-президента, Институт нацпамяти в целом "несерьезное учреждение". "Эту организацию нужно быстро расформировать", — сказал он.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Экс-президент в ходе дачи показаний не признал подлинность этих документов.

Прокуратура пояснила во вторник, что во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение. Однако, по данным прокуратуры, более 50 документов, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными.