Экс-президент Польши Валенса не признал вину по делу о ложных показаниях

ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса не признал вину по делу о даче ложных показаний и вновь заявил, что не сотрудничал со спецслужбами.
"Еще раз для Польши, Европы и всего мира я заявляю, что никогда не сотрудничал со службами ПНР и никогда не был на коммунистической стороне", — заявил Валенса в эфире радиостанции RMF FM.
Экс-президент отметил, что в рамках проводимого ранее расследования выяснилось, что документы, якобы свидетельствующие о его сотрудничестве со спецслужбами, были подделаны. "У меня есть свидетельства IPN, у меня есть постановления суда, у меня есть другие письма IPN, которые говорят о подделке документов, а теперь они говорят, что это неправда", — сказал Валенса.
"Вероятно, я вообще не буду с ними говорить, потому что не знаю, с кем говорить, не знаю, на каких принципах. С кем я должен говорить? С глупцами, которые меняют свое мнение? ", — добавил он, говоря о его участии в новом расследовании.
По оценке экс-президента, Институт нацпамяти в целом "несерьезное учреждение". "Эту организацию нужно быстро расформировать", — сказал он.
В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Экс-президент в ходе дачи показаний не признал подлинность этих документов.