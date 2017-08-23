В Ирландии более 1200 домов остались без света из-за наводнения

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 1200 домов остались без света в Ирландии и Северной Ирландии в результате наводнения, обрушились несколько мостов, сообщает издание Journal со ссылкой на дорожные службы.

По данным издания, на севере ирландского графства Донегол нет электричества в более чем 600 домах. Погодные условия также стали причиной отключения электричества в 600 домах в Северной Ирландии.

Несколько дорог перекрыты из-за обрушения мостов и грязевых оползней. В частности, закрыты дороги рядом с городами Слайго и Боули в Ирландии.

Телерадиокорпорация Би-би-си сообщает о том, что несколько людей в городе Лондондерри в Северной Ирландии были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, еще несколько оказались заперты в собственных машинах.