Организатора терактов в Испании хотели выслать из страны за наркоторговлю

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Организатор терактов в Испании имам Абдельбаки эс-Сати семь лет назад получил тюремный срок за торговлю наркотиками, власти намеревались выслать его из страны, но суд отменил это решение, сообщает в среду испанское издание El Mundo.

В 2010 году суд Испании приговорил к 4 годам и одному месяцу тюремного заключения Абдельбаки эс-Сати за незаконный оборот наркотиков, решение было принято в окончательном виде 8 февраля 2012 года, однако будущий организатор терактов в Испании провел в тюрьме лишь 28 месяцев, отмечает газета.

Также власти провинции Кастельон, где и было вынесено судебное решение, санкционировали его высылку из страны с запретом на последующее посещение Испании на протяжении 5 лет. Это решение было принято согласно закону Испании, согласно которому иностранные граждане, осужденные за преступления на срок более одного года тюремного заключения, могут быть высланы из страны по решению властей.

Адвокат Абдельбаки эс-Сати подал апелляцию на решение об экстрадиции, и в 2015 году судья Пабло де ла Рубиа суда №2 по административным делам Кастельона отменил распоряжение властей о высылке, аргументировав это тем, что эс-Сати "не представлял реальной угрозы" для закона и общества, а также "демонстрировал усилия по интеграции в испанское общество".

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.