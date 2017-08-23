Рейс "Аэрофлота" из Гонконга в Москву задержали из-за тайфуна

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" Гонконг-Москва задержан из-за тайфуна, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее в среду около 320 авиарейсов были отменены в международном аэропорту Гонконга из-за мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), также в городе парализован общественный транспорт.

"Рейс задержан по метеоусловиям аэропорта Гонконга. Пассажирам, прибывшим на регистрацию, оказываются услуги согласно ФАП и стандартам авиакомпании", — сказали в "Аэрофлоте".

Пассажиры были оповещены, добавили там же.

Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности из-за надвигающегося тайфуна.