Полиция Дании нашла следы крови пропавшей журналистки на подлодке Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 23 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Датские следователи обнаружили следы крови шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки Nautilus, на которой девушка выходила в море с ее изобретателем и владельцем Петером Мадсеном, сообщил журналистам в Копенгагене возглавляющий следствие Йенс Мёллер.

"Полицейские техники обнаружили следы крови, которые соответствуют ДНК Ким Валль", — сказал он.

Трансляцию пресс-конференции вело датское радио DR.

Накануне полиция подтвердила, что найденное 21 августа женское тело принадлежит журналистке, исчезнувшей 13 дней назад после плавания с датским изобретателем Петером Мадсеном.

По словам следователя, на туловище обнаружены повреждения, которые свидетельствуют о том, что тело было прижато чем-то тяжелым на дне. Он не стал ничего говорить о возможных мотивах преступления.

Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море. После обнаружения тела полиция сообщила, что оно было расчленено — без головы и конечностей, и что это стало следствием осознанных действий.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что местонахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он объяснил техническими проблемами.

Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до 5 сентября. По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.