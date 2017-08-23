Министр обороны Эстонии приедет на парад в Киев

ТАЛЛИН, 23 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министр обороны Эстонии Юри Луйк в среду отправляется в Киев, где будет наблюдать за военным парадом по случаю празднования Дня независимости Украины и встретится с руководством страны, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Юри Луйк будет 24 августа наблюдать за военным парадом в Киеве по случаю празднования Дня независимости Украины, а также встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, примет участие в ужине, организуемом министром обороны Степаном Полтораком, и будет присутствовать на торжественном приеме у президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении.

В параде примут участие четыре знаменосца эстонских Сил обороны.

Как сообщил ранее советник президента Украины Юрий Бирюков, в военном параде 24 августа примут участие более 230 военнослужащих из 10 стран, в том числе США и Великобритании. По словам министра обороны Украины, всего в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в военной операции в Донбассе. Помимо парада в центре Киева будет выставка военной техники, которую потом отправят в Донбасс.