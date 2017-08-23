МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, обвиняя Россию в поставках оружия талибам, пытается оправдать намерения США увеличить численность американских войск Афганистане, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Скорее всего, это дымовая завеса, чтобы прикрыть готовящееся увеличение американского контингента в Афганистане. Оправдание, почему они не собираются выводить войска, что обещалось (президентом США Дональдом Трампом — ред.) перед выборами", — заявил Джабаров в интервью RT.

Сенатор подчеркнул, что все контакты России с "Талибаном"* направлены на мирное разрешение конфликта, и речь не идет о поставках оружия.

"В отличие от американцев, которые создавали постоянные группы сопротивления Асаду, мы таких вещей не делаем. Для России очень важен мир в Афганистане, поэтому есть контакты с талибами", — заметил Джабаров.

Глава Госдепа ранее обвинил Россию в поставках вооружений талибам в нарушение международных норм. В МИД России назвали эти обвинения беспочвенными и подчеркнули, что ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не предоставили никаких свидетельств в пользу своих домыслов.

* Террористическая организация, запрещена в России