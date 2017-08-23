Новый выпуск Charlie Hebdo посвящен терактам в Испании

ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Новый выпуск французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, поступивший в продажу в среду, почти полностью посвящен терактам в Испании и возможным нападениям террористов в других туристических местах.

Другими темами номера стали беспорядки в США, солнечное затмение, лесные пожары и внутренние французские вопросы, однако им посвящено значительно меньше внимания.

На обложке номера нарисованы лежащие в крови люди, сбитые автомобилем. Белая машина уезжает с места происшествия вдаль. "Ислам — религия мира… вечного", — говорится в подписи к рисунку.

Уже на второй полосе под заголовком "Туризм или исламизм — зачем выбирать?" собрана серия карикатур на тему терактов.

"Исламисты, будьте внимательны за рулем: останавливайтесь для передышки каждые два часа", — такая аллюзия на распространенную рекомендацию для водителей сопровождает очередной рисунок. На нем изображены два человека, сидящие за рулем машины. Перед ее лобовым стеклом пролетают оторванные при столкновении части человеческих тел.

На следующем рисунке, озаглавленном "Улучшения на авторынке" — машины, к передним бамперам которых прикреплены катки наподобие тех, которыми пользуются дорожные рабочие. "Вы можете выбрать цвет", — говорит продавец машин человеку в бронежилете и маске на лице, у которого за спиной висит автомат.

"Куршевель: атака ратрака" — написано рядом с еще одной карикатурой. На ней огромная машина, используемая в горах для утрамбовки снега, задавила нескольких человек. Одинокий испуганный лыжник пытается избежать такой же участи.

"Пошутили" художники и над излюбленным развлечением туристов в Париже — прогулкой на теплоходе по Сене. "Баржа-таран врезалась в теплоход: четыре романтических селфи в критическом состоянии", — так подписан рисунок. На нем можно увидеть испуганных людей, сидящих на палубе теплохода в момент столкновения двух судов.

Множество туристов, делающих селфи при помощи монопода — обычная летняя картина для курортов — стали героями следующей карикатуры. Непривычен только человек в маске и в поясе со взрывчаткой, держащий палец на красной кнопке детонатора. "Cheese!", — говорит он, словно призывая улыбнуться окружающих.

В другой подборке издания содержатся "новые методы" террористов: коляска-таран, взрывающиеся очки, радикализованная собака и нападение при помощи вилки.

Еще одна карикатура на следующей странице изображает, как "жизнь восстанавливается в Барселоне". На ней нарисованы люди в надувных костюмах борцов сумо, которые они надевают на пляж вместо купальных костюмов.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.