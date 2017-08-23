В ДНР заявили, что силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, в том числе применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики, по которым применялись артиллерия, РСЗО, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.