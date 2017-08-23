В ДНР заявили, что силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, в том числе применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики, по которым применялись артиллерия, РСЗО, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.