Израиль передает Евросоюзу данные об ИГ*, рассказал посол ЕС

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Израиль предоставляет Европейскому союзу важную информацию о террористической группировке ИГ* в рамках практики обмена опытом по борьбе с радикализацией и терроризмом, заявил завершающий свою миссию посол ЕС в Израиле Ларс Фааборг-Андерсен.
По словам дипломата, качество предоставляемой Израилем информации высокое, обмен ею осуществляется свободно. "Качество предоставляемой Израилем информации очень высоко, обмен ею между разведками происходит свободно. У меня нет точных деталей, но мы гордимся этим (обменом)", — добавил Фааборг-Андерсен.
"Тут есть значительный аспект, связанный с безопасностью, к которому вы, без сомнения, обращаетесь, однако есть и другие аспекты, с которыми нужно работать, включая благосостояние и образовательные услуги и тому подобное. Европа приняла более комплексный подход к борьбе с терроризмом, и Израилю, безусловно, есть, что перенять из европейского опыта", — заключил дипломат.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.