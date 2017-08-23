Израиль передает Евросоюзу данные об ИГ*, рассказал посол ЕС

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Израиль предоставляет Европейскому союзу важную информацию о террористической группировке ИГ* в рамках практики обмена опытом по борьбе с радикализацией и терроризмом, заявил завершающий свою миссию посол ЕС в Израиле Ларс Фааборг-Андерсен.

"Мы определенно учимся друг у друга методам дерадикализации, способам борьбы с финансированием терроризма, с кибертерроризмом, и многому другому. И Израиль, безусловно, предоставляет ЕС важную информацию, в том числе об ИГ*", — цитирует газета "Йедиот Ахронот" заявление Фааборга-Андерсена, сделанное во время пресс-конференции в Тель-Авиве.

По словам дипломата, качество предоставляемой Израилем информации высокое, обмен ею осуществляется свободно. "Качество предоставляемой Израилем информации очень высоко, обмен ею между разведками происходит свободно. У меня нет точных деталей, но мы гордимся этим (обменом)", — добавил Фааборг-Андерсен.

По мнению посла, Евросоюзу еще есть, чему поучиться у Израиля в вопросе борьбы с терроризмом. Вместе с тем, дипломат считает, что ЕС принял более комплексный подход к борьбе с террором, поэтому и Израиль также может обратиться к европейскому опыту.

"Тут есть значительный аспект, связанный с безопасностью, к которому вы, без сомнения, обращаетесь, однако есть и другие аспекты, с которыми нужно работать, включая благосостояние и образовательные услуги и тому подобное. Европа приняла более комплексный подход к борьбе с терроризмом, и Израилю, безусловно, есть, что перенять из европейского опыта", — заключил дипломат.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.