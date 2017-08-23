Глава МИД Турции из Багдада отправится в столицу Иракского Курдистана

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник вечером прилетел с визитом в Багдад, в среду он посетит Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw.

Отмечается, что в ходе визита в Ирак глава МИД Турции встретится с иракским президентом Фуадом Масумом, премьер-министром страны Хайдером аль-Абади и своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари. В Эрбиле Чавушоглу примет глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.

Барзани уже заявлял, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября.