КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Активистка скандально известного движения Femen забралась в Киеве на постамент снесенного памятника Ленину обнаженной до пояса, разбрасывала конфеты Roshen, желая обратить внимание властей Украины на "женские вопросы", сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"На обнаженной груди женщины было написано Roshen — название кондитерской компании, которую президент Петр Порошенко передал в траст. Добравшись к постаменту по лестнице, она начала разбрасывать вокруг конфеты упомянутой торговой марки… При этом на постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость", — ред.)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, другая активистка движения Анджелина Диаш объяснила акцию тем, что таким образом Femen хотели обратить внимание властей на "женские вопросы".

"Как девушка, живя в Украине, я не чувствую себя защищенной, я не чувствую, что женские вопросы поднимаются и решаются. Можно сказать, что за все годы независимости Украины главным достоянием, как мы все можем сейчас видеть, является обогащение Петра Порошенко в качестве шоколадного магната, по совместительству он наш президент, то есть его империя растет на фоне обнищавшего населения", — цитирует Диаш ТСН.

Диаш заявила, что "обогащение" происходит "на фоне того, что женские вопросы никак не решаются, на фоне того, что… хотят принимать дикие законы об абортах".

Украина в среду отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня независимости страны. День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада и выставки военной техники.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.