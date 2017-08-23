Грузчики, бастовавшие в аэропорту Брюсселя, возобновили работу

БРЮССЕЛЬ, 23 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Грузчики, бастовавшие в международном аэропорту Брюсселя, возобновили работу, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Как сообщила телерадиокомпания, такое решение было принято по итогам совещания в среду трудового коллектива, который одобрил достигнутое во вторник представителями профсоюза и работодателя предварительное соглашения по урегулирование претензий грузчиков. Первоначально оно вызвало разногласия среди бастующих, и поэтому было принято решение дождаться коллег утренней смены.

Nog altijd hinder op Brussels Airport door staking bij Swissport https://t.co/dG6rPMYesL via @destandaard — EconomiE.online (@econbeu) 23 августа 2017 г.

​

Грузчики из компании Swissport, а также перевозчики багажа, обслуживающие в воздушной гавани столицы Бельгии до 60% рейсов, объявили во вторник с 7 часов утра по местному времени (с 8 часов мск) спонтанную забастовку. Грузчики недовольны большим объемом сверхурочной работы в условиях нехватки персонала — около 50 человек кадрового состава временно нетрудоспособны по причине болезни. В результате погрузкой-разгрузкой багажа каждого авиарейса вместо положенных четырех человек занимаются команды из трех грузчиков, а денежной компенсации за это им не положено. При этом в течение рабочего дня каждому работнику Swissport приходится перемещать от двух до трех тонн багажа, утверждают представители профсоюза.

Бастующие требовали выплаты премиальных за работу в летние месяцы, дирекция первоначально была с этим не согласна, но затем согласилась на выплату каждому работнику премии в размере 500 евро и продлить трудовые контракты.

Swissport — Brussels Airport conseille

aux voyageurs de n'emporter qu'un bagage à main pic.twitter.com/Ei04w2K7jL — Radio Contact (@RadioContact) 23 августа 2017 г.

​

Во вторник акция протеста грузчиков затронула около 40 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" и Ukraine International Airlines, создав проблемы для около 25 тысяч пассажиров, не отправивших или не получивших свой багаж. Были аннулированы 18 авиарйесов, вылет еще 220 задержан. Администрация аэропорта советовала пассажирам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью. Swissport, со своей стороны уже предупредила, что рассматривает забастовку как форс-мажор, и поэтому авиапассажиры не могут рассчитывать на получение компенсаций от компании. Доставка багажа пассажирам в зависимости от направлений вылета может занять до одной недели.

В мае 2013 года пятидневная забастовка грузчиков компании Swissport привела к отмене порядка 200 рейсов. В технической зоне воздушной гавани столицы Бельгии тогда скопилось порядка 20 тысяч единиц багажа. Cтачка грузчиков в международном аэропорту Брюсселя обошлась в миллионы евро авиакомпаниям, которые они обслуживают, а самому терминалу — в более чем один миллион евро.

[Update] Swissport baggage handlers at Brussels Airport did not resume work https://t.co/wQrXTvStW5 pic.twitter.com/QXhKtHA9E2 — Luchtzak.be (@LuchtzakBelgium) 23 августа 2017 г.

​