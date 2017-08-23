Патрушев обсудил с президентом Киргизии работу по борьбе с терроризмом

БИШКЕК, 23 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым вопросы региональной безопасности и взаимодействия двух стран в борьбе с терроризмом, сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Киргизстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президент Алмазбек Атамбаев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности", — сообщили в пресс-службе.
По ее данным, во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров.