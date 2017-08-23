В Грузии при столкновении микроавтобусов пострадали почти 30 человек

ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости. Почти 30 человек пострадали при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в черноморском селе Шеветили на западе Грузии, передает в среду агентство Interpressnews.
"В результате аварии в Шекветили из пострадавших 28 пассажиров трое нуждаются в операции", — говорится в сообщении.
Как заявил агентству глава Минздрава Аджарской автономной республики, состояние пострадавших стабильное, они помещены в две клиники соседнего курортного города Кобулети, четверо находятся в реанимационном отделении.
По информации агентства, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее ущерб здоровью человека".
ქობულეთი-გურიის გზაზე ერთმანეთს მიკროავტობუსები შეეჯახნენ, დაშავებულია 28 მგზავრი https://t.co/akr9PtkGBR— Безумный Макс (@badmaxman) 23 августа 2017 г.