В Харькове из-за попадания молнии загорелось здание суда

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Здание Харьковского апелляционного административного суда загорелось из-за попадания молнии, площадь пожара составляла почти 2 тысячи квадратных метров, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — попадание молнии. К тушению пожара привлекались 133 спасателя и 39 единиц техники. На месте работает оперативная группа главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области.