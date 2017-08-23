Грызлов надеется, что контактная группа поддержит перемирие в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (322)

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов надеется, что контактная группа по урегулированию ситуации на Украине поддержит идею о новом перемирии.

"На сегодняшней встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно", — сказал он журналистам.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие на Донбассе, которое планируется ввести с 1 сентября. Беседа состоялась во вторник при участии президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко. Срок нынешнего "режима тишины" в Донбассе истекает 31 августа.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>