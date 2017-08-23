Панама с октября вводит визы для граждан кризисной Венесуэлы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Гражданам объятой кризисом Венесуэлы с 1 октября будет необходима виза для въезда на территорию благополучной Панамы, сообщил панамский президент Хуан Карлос Варела.

"Ситуация в Венесуэле вызвала миграцию тысяч человек, которые ищут лучшего будущего для себя и своих семей. Разрыв демократического порядка в Венесуэле ставит под угрозу нашу безопасность, экономику и рабочие места панамцев", — написал панамский лидер в Twitter

Он добавил, что такие меры сохранятся, пока в Венесуэле "не восстановится демократический порядок и не начнут уважать права человека".

Как заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, Каракас встретил такое решение Панамы "с возмущением", отметив, что страна "оставляет за собой право ответных мер". Он добавил, что "приказ", направленный против Венесуэлы, был отдан во время визита вице-президента США Майка Пенса в Панаму.