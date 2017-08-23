В МИД Японии рассказали, как решить двусторонние проблемы с Москвы и Токио

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Назначенный на пост министра иностранных дел Японии три недели назад Таро Коно считает, что для решения двусторонних проблем России и Японии необходимо проявить гибкость мышления. Эту точку зрения он высказал в интервью газете "Иомиури".

"В японо-российских отношениях осталось (невыполненное) домашнее задание — заключить мирный договор, решив вопрос территориальной принадлежности четырех островов (Кунашира, Шикотана, Итурупа, Хабомаи) — которое длится три поколения от моего деда, имевшего отношение к переговорам по нормализации отношений с Советским союзом, до меня. Нам нужно проявить гибкость мышления, включая способы действия, которых не было в до сих пор существовавших подходах, и посмотреть, нельзя ли тут что-то сделать. Я хотел бы посетить Россию с визитом в какое-то время", — сказал министр.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Коно коснулся также острой для Японии проблемы развития ядерной и ракетной программ КНДР, отметив важность принятых в начале августа санкций Совета безопасности ООН против этой страны и необходимость перекрыть Северной Корее все потоки финансирования ракетной и ядерной программ.

"Важно, чтобы принятые санкции соблюдались. Считается, что есть различные способы обхода санкций. Я думаю, что самым действенным будет как следует закрыть все источники и остановить денежные потоки в КНДР", — сказал японский министр.

СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую запрет импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США. По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на треть.