Объявленная в розыск экс-генпрокурор Венесуэлы прибыла в Бразилию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, бежавшая в Колумбию и объявленная властями своей страны в международный розыск, прибыла теперь в Бразилию, передает агентство Франс Пресс.
На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей его страны.
Пребывание Ортеги Диас в Колумбии вызвало недовольство властей Венесуэлы. В частности, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности.