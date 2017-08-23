Объявленная в розыск экс-генпрокурор Венесуэлы прибыла в Бразилию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, бежавшая в Колумбию и объявленная властями своей страны в международный розыск, прибыла теперь в Бразилию, передает агентство Франс Пресс.

Во вторник колумбийское управление по миграции сообщало, что экс-генпрокурор выехала в Бразилию. Кроме того, во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла объявила экс-генпрокурора в розыск.

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей его страны.

По данным Франс Пресс, Ортега Диас в Бразилии должна принять участие во встрече прокуроров Южной Америки. В кратком заявлении для прессы в аэропорту Бразилиа она сказала, что рассчитывает поговорить на встрече о коррупции в Венесуэле.

Пребывание Ортеги Диас в Колумбии вызвало недовольство властей Венесуэлы. В частности, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности.