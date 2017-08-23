В Финиксе полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция американского города Финикс применила дымовые шашки и слезоточивый газ для разгона протестующих, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что мирные протесты проходят в городе Финиксе, штат Аризона, где выступал президент США Дональд Трамп. По данным журналистов президентского пула, небольшое количество демонстрантов выстроились вдоль улиц с плакатами вроде "Увольте Трампа!" и "Жаль!" (последнее слово часто употребляет Трамп в Twitter).

По данным телеканала CNN, около десятка протестующих пришли с огнестрельным оружием, которое разрешается открыто носить в Аризоне. Тем не менее обстановка остается спокойной, порядок охраняют сотни полицейских.