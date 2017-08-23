СМИ сообщили о целях стратегии США по Афганистану

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ключевыми целями стратегии президента США Дональда Трампа по Афганистану станут сведение на нет территориальных завоеваний радикального движения "Талибан"* и укрепление способностей афганской армии вести боевые действия, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По словам неназванного чиновника администрации, основной оценкой прогресса является определение того, как много и какая именно территория контролируется правительством Афганистана или "Талибаном"* и другими группировками.

"Это также предполагаемое число бойцов, присутствие "Аль-Каиды"* и ИГ*, того как они сильны, как много у них боевиков, какие у них тренировочные лагеря, каковы их финансовые сети", — заявил чиновник.

Он добавил, что ключевой целью будет эффективность афганской армии и то, могут ли вооруженные силы под руководством США помочь им взять контроль над некоторой территорией, подконтрольной "Талибану"*. Чиновник полагает, что Трамп хочет внимательно следить за тем, есть ли прогресс.

"Я думаю, что мы будем непрерывно измерять температуру. Я не считаю, что мы ожидаем увидеть проявление достижений на протяжении минимум шести месяцев. Но с этого момента это будет чем-то, что мы по существу никогда не перестанем оценивать", — отметил чиновник.

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.

*Террористические организации, запрещенные в России.