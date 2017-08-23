Трамп обрушился на конгресс, потребовав рассмотреть его повестку дня

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на контролируемый его однопартийцами-республиканцами конгресс, потребовав рассмотреть его повестку дня.
Президент также дал понять, что готов пойти на конфронтацию с конгрессом, если тот не выделит деньги на строительство стены на границе с Мексикой. "Даже если нам придется "закрыть" правительство, мы построим стену", — пригрозил Трамп. "Мы свою стену заполучим!" — добавил он.
В первом проекте бюджета, предложенном Трампом, нет отдельной строки о строительстве стены. Любые расходы бюджета должен одобрить конгресс.
Трамп за полгода у власти безуспешно пытался добиться проведения запланированных им реформ в конгрессе, в том числе реформы здравоохранения, налогообложения и других.