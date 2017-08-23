Трамп обрушился на конгресс, потребовав рассмотреть его повестку дня

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на контролируемый его однопартийцами-республиканцами конгресс, потребовав рассмотреть его повестку дня.

"Сегодня я хочу сообщить конгрессу: ваша работа — представлять американские семьи, народ, работников. Это ваша работа. Вы должны представлять их по границе, по налогам, по здравоохранению — лишь одно голосование! И по любому вопросу, который влияет на их жизни", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Выступление Трампа показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Президент также дал понять, что готов пойти на конфронтацию с конгрессом, если тот не выделит деньги на строительство стены на границе с Мексикой. "Даже если нам придется "закрыть" правительство, мы построим стену", — пригрозил Трамп. "Мы свою стену заполучим!" — добавил он.

Временное прекращение работы федеральных органов власти может наступить, если партии в конгрессе не договорятся по бюджету. В последний раз подобное происходило в 2013 году — тогда пострадала популярность как конгресса в целом, так и обеих партий, представленных в конгрессе.

В первом проекте бюджета, предложенном Трампом, нет отдельной строки о строительстве стены. Любые расходы бюджета должен одобрить конгресс.

Трамп за полгода у власти безуспешно пытался добиться проведения запланированных им реформ в конгрессе, в том числе реформы здравоохранения, налогообложения и других.