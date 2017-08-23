Трамп считает, что Ким Чен Ын "начал уважать" США

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "начал уважать" Америку.

"Но Ким Чен Ын — я уважаю то обстоятельство, что он, как мне кажется, начинает нас уважать", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Его выступление показывали в прямом эфире американские телеканалы.

"Возможно — хотя вряд ли, но возможно, что что-то позитивное может из этого получиться", — добавил президент.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР "продемонстрировала определенный уровень сдержанности" и не исключил диалог с Пхеньяном "в ближайшем будущем".

Трамп до этого обменялся с Ким Чен Ыном угрозами. Северокорейский лидер пригрозил запустить ракеты в направлении американского атолла Гуам в Тихом океане, а Трамп пообещал за это обрушить на КНДР "огонь и ярость, которых мир не видывал". Затем оба лидера снизили градус риторики.