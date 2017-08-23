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В мире

Эксперт: США смогут создать афганскую армию, только оставшись там навсегда

06:0223.08.2017
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© AFP 2017 / Javed TanveerАмериканские военные в Афганистане. Архивное фотоАмериканские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США могут создать афганскую армию только при условии постоянного присутствия в стране, поэтому Америке придется заниматься "формированием государственности", заявил РИА Новости бывший аналитик министерства обороны США Чак Спинни.

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
ВВС США могут активизировать операции в Афганистане после заявлений Трампа
В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.

Навсегда

Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
Новая группа войск США может прибыть в Афганистан в скором времени
"Создание там армии отдает "формированием государственности", но Трамп отказывается от этого, хотя нет другой альтернативы созданию афганской армии, кроме той, в которой США останутся там навсегда", — заявил Спинни.

Он добавил, что любое определение успеха подразумевает доведение сил безопасности Афганистана до такого уровня компетенции, чтобы нейтрализовать радикальное движение "Талибан", поскольку "в противном случае, нам будет нужно заключить сделку с "Талибаном", что было бы признанием неудачи".

Американский военный вертолет в афганской провинции Панджшир
© REUTERS / Ahmad Masood/File Photo
Выхода нет. Дональд Трамп отказался сделать вывод из Афганистана
"Проблема превращения афганской армии в силу, способную сражаться, была до сих пор неразрешима, вне зависимости от огромных затрат. Впрочем речь Трампа не давала ответ на то, как решить эту проблему", — заявил Спинни.

Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама пытался побороть "Талибан" и улучшить боевые способности армии Афганистана своей собственной "резкой" политикой, но это полностью провалилось.

Трамп — узник военных

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан. Архивное фото
© AP Photo / Hoshang Hashimi
В ООН ожидают, что Афганистану окажут помощь в мирном разрешении кризиса
По словам Спинни, Трамп пассивно следует тому, что ему говорят американские генералы, у которых не было новых идей для перемены политической стратегии США. Он добавил, что Трамп сейчас является "узником военных, при этом военные сейчас пытаются исправить неудачу, укрепив то, что не удалось в прошлом".

Как отметил Спинни, Трамп сконцентрировался на том, чтобы предоставить военным США больше свободы для высвобождения их разрушительной силы в Афганистане, но это лишь разрушит узы гражданского общества в этой стране и ухудшит условия, что сыграет на руку исламистским экстремистам.

Отсутствие цели

Президент США Дональд Трамп выступает в Форт-Майер в Арлингтоне. 21 августа 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
Стратегию Трампа по Афганистану назвали нереалистичной и бессодержательной
В свою очередь бывший аналитик ЦРУ и информатор Джон Кириаку считает, что стратегия Трампа провалится, поскольку у нее "нет конечной цели".

"Что такое "победа"? Это демократический Афганистан? Это уничтожение "Талибана"? Это абсолютный конец терроризму? Мы не знаем. Но ни одна из этих целей не является реалистичной", — заявил Кириаку РИА Новости.

По его словам, Трамп просто продолжает те же политические курсы, но под разными этикетками, "словно никто никогда не думал "убивать террористов" или "тренировать афганцев".

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