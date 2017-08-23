ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США могут создать афганскую армию только при условии постоянного присутствия в стране, поэтому Америке придется заниматься "формированием государственности", заявил РИА Новости бывший аналитик министерства обороны США Чак Спинни.
Навсегда
Он добавил, что любое определение успеха подразумевает доведение сил безопасности Афганистана до такого уровня компетенции, чтобы нейтрализовать радикальное движение "Талибан", поскольку "в противном случае, нам будет нужно заключить сделку с "Талибаном", что было бы признанием неудачи".
Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама пытался побороть "Талибан" и улучшить боевые способности армии Афганистана своей собственной "резкой" политикой, но это полностью провалилось.
Трамп — узник военных
Как отметил Спинни, Трамп сконцентрировался на том, чтобы предоставить военным США больше свободы для высвобождения их разрушительной силы в Афганистане, но это лишь разрушит узы гражданского общества в этой стране и ухудшит условия, что сыграет на руку исламистским экстремистам.
Отсутствие цели
"Что такое "победа"? Это демократический Афганистан? Это уничтожение "Талибана"? Это абсолютный конец терроризму? Мы не знаем. Но ни одна из этих целей не является реалистичной", — заявил Кириаку РИА Новости.
По его словам, Трамп просто продолжает те же политические курсы, но под разными этикетками, "словно никто никогда не думал "убивать террористов" или "тренировать афганцев".