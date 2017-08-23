СМИ: в Мексике убили десятого журналиста за год

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Корреспондент издания Diario de Acayucan Кандидо Риос Васкес убит в Мексике, он стал десятым за год журналистом, убитым в этой стране, сообщает издание Univision.

По данным издания, журналист был застрелен во вторник в штате Веракрус на западе Мексики. Помимо него были убиты еще два человека, однако прокуратура не сообщает дополнительной информации.

В начале августа в городе Росарито штата Нижняя Калифорния был застрелен телерепортер канала CNR Лучано Ривера. Ранее были найдены сожженные останки похищенного журналиста Сальвадора Адаме.

В городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Также громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты порядка 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрировано около 50 случаев нападений на здания СМИ.