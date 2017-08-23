ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым.
Он вновь назвал представителей СМИ "бесчестными людьми". Кроме того, по его словам, СМИ показывают людей в зале лишь тогда, когда кто-то протестует против Трампа.
Президент заявил, что все собравшиеся осуждают насилие. "Сегодня все собравшиеся здесь осуждают тех людей, которые участвуют в насилии и ненависти", — сказал он.
Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам американского президента, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.