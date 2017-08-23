Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым.

"Они не хотят сообщать, что я открыто выступал против ненависти, розни и насилия и твердо осудил неонацистов, сторонников "превосходства белой расы" и Ку-клукс-клана", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Выступление Трампа показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Он вновь назвал представителей СМИ "бесчестными людьми". Кроме того, по его словам, СМИ показывают людей в зале лишь тогда, когда кто-то протестует против Трампа.

Президент заявил, что все собравшиеся осуждают насилие. "Сегодня все собравшиеся здесь осуждают тех людей, которые участвуют в насилии и ненависти", — сказал он.

Трампа критиковали его политические противники и некоторые однопартийцы-республиканцы за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон, что было расценено оппозицией как симпатии к ультраправым.

Трамп также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам американского президента, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.