ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Комитет сената США по разведке одобрил законопроект, который предполагает обязать президента Дональда Трампа получать разрешение конгресса на то, чтобы сотрудничать с Россией в области кибербезопасности, сообщило агентство Рейтер.

По его данным, законопроект был одобрен профильным комитетом еще в июле, но его опубликовали лишь сейчас, поскольку он касался секретных вопросов финансирования ЦРУ и других разведслужб США.

Трамп в июле заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность организации совместной рабочей группы по кибербезопасности. За это Трампа раскритиковали как оппозиционные демократы, так и однопартийцы-республиканцы.

Вскоре после этого конгресс США почти единогласно одобрил законопроект о расширении санкций против России за "вмешательство в выборы в США". Москва эти обвинения неоднократно опровергала. Трамп подписал законопроект, хотя и заявил, что тот содержит ряд неконституционных положений. Россия на очередные американские санкции ответила собственными контрмерами.