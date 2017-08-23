ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Командующий Седьмым флотом ВМС США трехзвездный адмирал Джозеф Окойн будет освобожден от занимаемой должности из-за четырех столкновений американских кораблей с другими судами, которые произошли в Азии, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом Окойн так или иначе должен был уйти в отставку в сентябре в связи с предельным сроком службы, но его все же уволят в связи с утратой доверия, уточняет газета.

При этом адмирала пока что не обвиняют в каких-либо конкретных упущениях, которые могли способствовать авариям.

В понедельник американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. В результате десяти американских моряков считаются пропавшими без вести, тела некоторых из них уже обнаружили внутри корабля. В июне эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января имели место еще два аналогичных столкновения без жертв.