Демократы изучают потенциальных конкурентов Трампа на выборах в 2020 году

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Национальный комитет Демократической партии США собирает досье на потенциальных конкурентов президента Дональда Трампа из числа его однопартийцев-республиканцев на выборах-2020, пишет издание Politico со ссылкой на директора нацкомитета демократов по исследованиям Лорен Диллон.

"Бурное президентство Трампа погрузилось в полный хаос, так что мы готовы ко всем сценариям", — заявила Диллон.

По ее словам, среди потенциальных соперников Трампа из числа республиканцев демократы выделяют вице-президента Майка Пенса, губернатора Огайо Джона Кейсика, постпреда США при ООН Никки Хейли и сенатора от Небраски Бена Сасса. В частности, прошлое Пенса и Кейсика "копают" более 25 сотрудников демократов, относительно других также собирают данные об их политической карьере, финансах, возможных конфликтах интересов и отношениях с Трампом.

Подобные действия оппозиции весьма нетипичны, поскольку в США в целом не принято, чтобы однопартийцы бросали вызов на выборах действующему президенту, желающему переизбраться. Однако демократы ставят на уязвимость Трампа и его натянутые отношения с элитой республиканцев, а также на скандалы, которые периодически возникают вокруг него.

Пенс категорически отверг предположения, будто он "подкапывается" под Трампа и может бросить ему вызов в 2020 году. Помощник Кейсика предложил демократам заняться выработкой экономической программы, а не полагаться на непопулярность Трампа. "Демократы могут транжирить деньги, как им угодно, но это все очень смешно", — заявил представитель Кейсика. Представитель Хейли от комментариев отказался.

Помимо перечисленных, в числе потенциальных соперников Трампа называют также сенаторов Теда Круза, Марко Рубио и Тома Коттона, а также бывшего номинанта республиканцев Митта Ромни.

В последний раз однопартиец бросил вызов действующему президенту в 1992 году — кандидат Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.