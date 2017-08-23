ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отправился с визитом на Ближний Восток, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Это уже третья поездка Кушнера в регион за полгода, что он занимает должность советника Трампа. О ней сообщал ранее госдепартамент, но не указывал точной даты. Кушнера сопровождают заместитель советника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, уточняет Politico.

По данным издания, Кушнер улетел на Ближний Восток еще в минувшее воскресенье и уже пообщался с лидерами ОАЭ, Иордании, Катара и Саудовской Аравии, а в среду прибудет в Израиль, где проведет ряд встреч в четверг. Кушнер отсутствовал на программной речи Трампа в понедельник, хотя жена Кушнера и дочь Трампа Иванка присутствовала. Кроме того, Кушнера не было и на парадных фото, где президент с семьей наблюдал за солнечным затмением.

Среди тем, которые, как ожидается, обсудит Кушнер, — урегулирование между израильтянами и палестинцами, ситуация в Газе, борьба с экстремизмом и гуманитарные вопросы.